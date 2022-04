Antoine MARSEILLE

5 ans d'expérience en tant que chargé d'affaires en menuiserie (2010-2015).

1 an d'expérience en tant que chargé d'affaires dans une agence de travail temporaire recrutement CDD CDI (2016).

De juillet 2017 à janvier 2018 :Direction commerciale chez EcoTrans / Luthea.

De mai 2018 à août 2018 : Animateur commercial chez Orange Bank.



2 ans d'expérience dans un établissement bancaire (2008-2010).

j'ai suivi une formation manager cadre commercial (2015) et une formation en financement de projets (2015).



Diverses missions à durée déterminée en 2017:

Commercial en menuiserie auprès de particuliers.

Conseiller commercial en assurances chez un courtier.

Conducteur de ligne de conditionnement dans le groupe Andros.



Mes compétences :

Management

B to B

Droit du travail

Financement de projet

Bâtiment - Menuiserie

Chef de projet, conduite de projet

Assurances

Ressources Humaines

B to C

Banque