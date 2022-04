Antoine MARTIN

Passionné d'innovation et de digital, j'ai occupé des rôles techniques et commerciaux dans l'édition de logiciels au sein d'entreprises variées. De Microsoft à la Startup californienne Box, j'ai pu accompagner petits et grands comptes dans leur transformation digitale. L'expérience Gartner a complété cette vision terrain par l'analyse des plus brillants experts du marché.



Mon dernier challenge en startup m'a permis identifier la complexité d'un recrutement réussi dans le domaine technologique, pourtant si critique dans un monde à la compétitivité accrue par la digitalisation.



Chez Robert Half nous avons pour mission d'offrir un service de qualité aux dirigeants d'entreprises désireux de renforcer leurs équipes en recrutant les talents adéquats et d'accompagner les candidats dans leurs choix de carrière.



L'entreprise et moi partageons les valeurs d'éthique, de transparence, de respect d'autrui et d'honnêteté.