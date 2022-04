Antoine MARTINS

J'ai, depuis juin 2009, repris la gérance de la société SESAM EcoPropreté, société à actionnariat familial.



Cette société, dont je suis à l'origine, partie de "0" en nov.2006, a réalisé plus de 1.500k€ de CA en 2013.



J'ai, depuis près de 30 ans maintenant, acquis un solide savoir-faire dans la gestion de centres de profits, avec tout ce que comporte ce type poste à savoir, la gestion et le suivi des contrats commerciaux et notamment les grands comptes, le management des personnels cadres, agents de maîtrise, tant d’un point de vue administratif, que de l’exploitation.



Mes compétences techniques, ma ténacité et mon sens des relations humaines m'ont toujours permis d'établir des rapports de confiance avec différents types de clients et grâce à mes facultés d'analyse et d'évaluation, les entreprises dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'oeuvrer, ont pu réaliser d'importantes avancées, tout en réalisant des résultats en ligne avec les objectifs fixés par business plan fixé.



J'ai eu, au cours de ma carrière, à recruter et former de nombreux cadres et agents de maîtrise de haut niveau. Je suis, en outre, un manager efficace et créatif capable de dynamiser une équipe et de définir les meilleures options stratégiques pour l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion