Antoine MATT

J'occupe actuellement le poste de Technicien PI Dépannage, j'assure le dépannage et l'assistance technique du matériel roulant ferroviaire (Nouvelle Automotrice Francilienne) sur site client SNCF pendant la phase de réception et de garantie, dans le respect de la sécurité, de la qualité et du délai client pour les domaines d'application suivants: mécanique, pneumatique et électrique.

Je documente, collecte et analyse les informations issues des défaillances du matériel afin de rechercher les solutions aux problèmes techniques rencontrés.



Plus précisément je dois:

Assurer le dépannage pendant la phase de réception et garantie du matériel (identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements, dépanner en respectant les règles de sécurité et fournir une première analyse de causes).

Garantir et optimiser, dans le respect des processus qualité, la réalisation des interventions par l'application de l'autocontrôle, d'essais fonctionnels et du guide de dépannage

Analyser les informations et assurer le traitement des actions correctives nécessaires et initier également des actions préventives si nécessaire

Rédiger les documents liés aux interventions et diffuser / classer. Tenir les documents de travail à jour et enregistrer les données dans la GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur),



Mes compétences :

Mise en service