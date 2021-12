Antoine MAUGNARD

Architecte picard, je me suis installé à Amiens après avoir accompli mes études en Belgique au sein de l’institut Supérieur d’Architecture de Saint Luc à Tournai.

Depuis 2003, j’exerce sous le statut de profession libéral et mon activité s’axe pour l’essentiel sur les marchés privés et publics ainsi que sur les concours d’idées et d’aménagements urbains.

Ainsi, du logement aux locaux industriels et commerciaux en passant par des aménagements intérieurs spécifiques, c’est sur un champ professionnel diversifié que j’exprime ma volonté d’accompagner le maître d’ouvrage dans la réalisation d’un projet singulier et personnalisé.



Spécialités

Ecouter pour mieux créer :



Un projet réussi est le fruit d’un dialogue : ni caprice d’architecte, ni génération spontanée, il résulte d’une interprétation architecturale des désirs des utilisateurs, confrontés aux contraintes du programme et du site.



Mes compétences :

Créatif

Esprit de synthese

Synthèse

Technique