Antoinette ANCELLE

" L’Hypnose soigne-t-elle ou guérit-elle ?



L’Hypnose « soigne »… Vous guérissez !



L’Hypnose est un outil, que votre thérapeute utilise et vous apprend éventuellement à utiliser, c’est tout. Les résultats obtenus peuvent paraître “magiques” à une personne qui ne connait pas l’Hypnose, mais en réalité il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans !



Comme avec tout outil, la valeur de ce que vous obtiendrez dépendra de l’art et la manière dont vous l’utiliserez. Et vous aurez beau avoir le meilleur thérapeute du monde, ce sera toujours votre esprit qui travaillera. Ce sera donc toujours vous le moteur du changement.



Un bon jardinier sait où et comment planter ses graines, mais n’a pas le pouvoir de les faire germer. Seule la vie sait faire cela. Et personne au monde ne peut forcer une graine à germer…



Donc, l’Hypnose vous permet de semer vos “graines de changement” de la meilleure manière pour qu’elles germent. Ensuite, vous et la Vie faites le reste ! "