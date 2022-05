Avec un cursus et des expériences situées au carrefour de la production, du commercial et de la communication, je suis attirée par la polyvalence et la faculté d’adaptation que requiert le secteur du textile-habillement.

J’ai pu développer au cours de mes précédentes missions mes qualités personnelles, notamment le dynamisme commercial, la rigueur, la capacité d’analyse, l’aptitude à travailler en équipe, et surtout une forte sensibilité mode et produits.