Antonini ARNAUD

Après un parcours professionnel éclectique mais riche d'expériences dans la communication, le marketing, le commerce et l'insertion, j'ai décidé en 2004 de mettre à profit mes compétences acquises pour rejoindre le secteur médicosocial, et plus spécifiquement celui des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées vieillissantes.



J'ai donc repris le chemin de l'université pour obtenir en 2005 un DESS d'Action Gérontologique et d'Ingénierie Sociale.



Depuis 2006, je dirige des établissements accueillant et/ou hébergeant des personnes fragilisées par l'âge la maladie et/ou le handicap. J'ai ainsi eu l'opportunité d'évoluer dans les secteurs privés non lucratifs, commerciaux et publics, où j'ai découvert des cultures d'entreprises différentes mais chacune riche d'enseignements.



J'espère partager mon expérience avec celles et ceux qui sont aussi curieux que moi d'apprendre des autres.



Mes compétences :

Paris

Gérontologie

Écriture

Journalisme

Lille

Cinéma

Management