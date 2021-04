Antonio MESONERO

Après le mois de septembre 2019, j'ai un nouveau challenge: le plus ambitieux projet professionnel de ma carrière comme cadre responsable des rayons papeterie, maroquinerie, plein air, jouets et sport du centre commercial E.LECLERC de Blagnac, l'un des plus importants hypers E.Leclerc de France, l'endroit où historiquement le concept d' E.LECLERC Voyages ou l'Espace Culturel et le Manège à bijoux ont vu le jour.



Avec une excellente campagne de jouets de Noël (progression de 7,4 %) je suis fier d'avoir eu l'immense honneur de emmener mes équipes à telle réussite.



On prepare déjà des nouvelles batailles avec la même force et illusion et la satisfaction du travail bien fait.



Je connais parfaitement Abaco3 (je connais aussi VBO, Mercalys, Ulise, Granit et même l’AS 400)



J’ai été formé chez E.LECLERC, et je suis fier d’avoir appartenu presque quatorze ans à cette enseigne en particulier.



Un homme a plusieurs vies : j’ai été d’abord juriste dans la Faculté de Droit de Salamanca, j’ai travaillé avec mon père aussi dans les affaires familiales et je suis fier d’avoir collaboré avec lui, restaurateur connu dans toute la péninsule, doté d’une personnalité et d’un charisme uniques, celui qui m’a transmis le goût pour le commerce, le besoin de satisfaire notre clientèle avec une prestation reconnue dans des nombreux guides touristiques de l’époque et un savoir- faire qui a été filmé par la plupart des chaînes de TV espagnoles et des nombreux journaux (même dans le propre New-York Times)

Je suis arrivé en France sans parler un seul mot (j’avais étudié l’anglais à l’école), j’ai validé une partie de mes études supérieurs pour obtenir un diplôme de technicien supérieur de grande surface et j’ai commencé rapidement à travailler dans une entreprise que je porte et je porterai toujours dans mon cœur : E.LECLERC. J’ai connu Auchan, Intermarché et même SystèmeU, et chaque enseigne m’apportée une vision global du commerce, avec les points forts et les aspects faibles à améliorer. J’ai dirigé des nombreuses équipes, j’ai affronté beaucoup de personnalités différentes, mais j’ai toujours réussi à motiver mes hommes avant l’aube de chaque bataille.

Aujourd’hui je cherche encore une opportunité définitive, un endroit où je peux grandir au même temps que mon entreprise, et faire grandir aussi mes collaborateurs les plus motivés et capables.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Granite

AS400

Vbo

Ulise

Abaco3

Mercalys

Phytosanitaire

Management commercial