Antonio MORAIS

Je bénéficie d'une expérience commerciale, marketing et du développement de prés de 20 ans.

Après 5 années dans la vente de collections textile auprès de la grande distribution et centrales d'achat j'ai rejoint le secteur de l'immobilier et en particulier de l'investissement à l'international.....

Passionné par les nouvelles technologies et Internet en particulier, j'ai quitté l'univers de l'immobilier en 1999 pour me consacrer aux opportunités du web ou respectivement j'ai été directeur régional des ventes pour une société prestataire de forces de ventes supplétives dédiée à la promotion des nouvelles offres Internet(1999-2001) . Chef de groupe pour le développement de e-local.City guide(2001-2002). En 2002 en tant que responsable du développement pour une jeune société Canadienne, j'ai fais mes premiers pas dans le e-marketing direct en commercialisant une solution de conquête géo-locale avec le canal e mailing. Peu après j'ai rejoins Directinet pendant prés de 4 années en tant que Directeur de Clientèle, en charge du développement des solutions email opt'in sur les secteurs tels que: le voyage,tourisme,loisirs, la défiscalisation , le e-commerce, la grande distribution... Pour continuer de progresser et accroitre mon expérience notamment des différents canaux tels l'affiliation, la e-pub, le search et toujours les datas, j'ai rejoins Hi-Media en 2006 en charge de commercialiser une offre multi-canal. Début 2007 J'ai rejoins l'agence Darwin Interactive qui bénéficie d'une forte expertise dans la création de réseaux sur mesure à la performance et parce que convaincu que dans ce type de solutions subsiste une véritable relation gagnant gagnant.

fin 2008 je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et crée avec un associé une nouvelle agence de marketing services:Fish Agency .Au sein de cette agence mon rôle a consisté a créer élaborer, développer la partie commerciale, communication et marketing de l'agence est en particulier de la plateforme travoo.fr. Plateforme de mise en relation entre des professionnels et des particuliers dont le rôle consiste a mettre a la disposition d'annonceurs ciblés des leads a forte valeur ajoutée. Aujourd'hui travoo.fr parfaitement autonome dégage une marge nette de prés de 40% .La plateforme à été cédée à Quotatis en 2011. Depuis j'exerce la direction du développement et notamment la construction de nouvelles offres,leur déploiement et la partie New business au sein de Sotravo Groupe Pages Jaunes.



Mes compétences :

Marketing

Emailing

Communication

Web

Performance

Base de données

Publicité

Affiliation

Email

Internet

Partenariats

Google analytics

Google Adwords

Search