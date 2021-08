Arezki BACHIR

Créé en Avril 1991, le CREFOPS est devenu au fil des années un partenaire incontournable des Entreprises et des Institutions pour la formation de leurs collaborateurs ou allocataires, il forme chaque année près de 3000 stagiaires, depuis 1997 un CREFOPS est implanté à Bordeaux.

Soucieux de proposer à sa clientèle des programmes en exacte conformité avec les réglementations, le CREFOPS est détenteur des agréments pour :

1.La formation SSIAP

(Service de Sécurité et assistance à Personnes),

2.La formation CQPAPS

(Aptitude professionnelle des personnels de sécurité privée)

3.Le CHSCT

4.Titulaire dune Convention INRS et CRAMIF pour les formations SST.