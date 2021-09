Armel D'ALMEIDA

Au sein de la direction de l'innovation SFR depuis 2005, j'ai réalisé grands nombres de services innovants

essentiellement destinés à de la communication interne ou externe.



L'objectif étant de "vulgariser" les nouvelles technologies pour qu'elles soient compréhensibles par le plus grand nombre.



Exemple d'études réalisation 2008 - 2010:

- caméras de profondeur TOF: étude de la technologie et réalisation de démonstrateurs permettant de piloter / jouer sur une interface tv (idem à la technologie Kinect de Microsoft sortie en 2010)



Exemple d'étude et réalisation 2009 - 2010:

- interfaces cérébrales: étude de la technologie et réalisation de démonstrateurs permettant que clients de comprendre, tester et juger des limitations de ce nouveau type d'interface.



Mes compétences :

AJAX

Ajax Javascript

Android

Applications mobiles

Développeur Android

Innovation

Internet

Internet mobile

iOS

iPad

iPhone

Javascript

Mobile

Mobile Applications

PHP

Prototypage

Smartphone