Armelle ARMELLE LE BRAS (LE BRAS)

Infirmière diplômée d'Etat depuis 10 ans, je suis également titulaire d'un master 2 "Management et Qualité des Soins en Gérontologie" obtenu en 2012 à l'IAE de Caen.



J'ai travaillé successivement au sein d'un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) en qualité d'Infirmière Coordinatrice, puis j'ai intégré un service d'aide à domicile en tant que chargée de secteur, structures qui œuvrent toutes deux quotidiennement auprès de personnes âgées et handicapées à leur domicile.



J'ai été, deux années durant, gestionnaire de cas pour la MAIA du Centre Manche, dispositif récemment déployé sur ce territoire, afin d'accompagner au mieux à domicile des personnes âgées et/ou handicapées en situation complexe, et de concourir à l'optimisation des parcours de soins de ces populations.



Depuis juillet 2019, je suis infirmière coordinatrice au sein d'un EHPAD public territorial de 46 lits, géré par le CCAS de Jullouville.



Mes compétences :

Développement local