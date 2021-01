Armelle RUET

Je suis partie passée ma retraite à Monte Estoril, Cascais, Portugal, et revenue sur la côte dazur en aout 2020



Bonne connaissance de la Supervision des automates bancaires.



J'ai conçu et mis en place :

- le Centre de Support des Automates du LCL,

- la Plate Forme de Pilotage des Automates BNPP,

- le Help Desk support de niveau 1 GAB La Banque Postale,

- La Supervision des automates (non GAB) de La Poste



Mes compétences :

Direction de Projet

Organisation

Maintenance

Monétique

Pilotage

Automates

Management