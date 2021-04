Arnaud CELIE

15 ans d'expérience dans la vente et la promotion de services technologiques B2B (ESN et Opérateur), auprès de grands groupes français et internationaux.

Accompagnement des dirigeants dans leurs enjeux de transformation digitale, expansion internationale, expérience utilisateur.



Définition et pilotage de stratégie commerciale.

Management d'équipe de 3 commerciaux.

Vente et négociation de contrats de plusieurs M€ avec les directions Achats et IT.

Responsabilité de la relation client tout au long du contrat.



Compétences : Stratégie commerciale, Vente de solutions complexes, Marketing de l'innovation.