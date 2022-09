Arnaud DOLIN

-Direction d’équipe multi-sites (management transversal, plans de formations, recrutements)

- Organisation et répartition des tâches, reporting et suivi

- Gestion budgétaire et planification annuelle des dépenses

- Pilotage de projets et plan informatique

- Urbanisation SI

- Formation des utilisateurs

- Elaboration de plans de reprise d’activité

- Management de différents profils :

- Chefs de projet (AMOA, MOA et MOE)

- Administrateurs système et réseaux

- Développeurs/Intégrateurs

- Stagiaire de B.T.S. Informatique (formation en alternance)

- Prestataires extérieurs (SSII)



Langages Base de Données

JAVA, J2EE, PHP, ASP, .NET, TomCat, Flash 10., VB Oracle 9i, MySql

Outils Environnement de développement

4D, VB, SQL SERVEUR, Microsoft Access, php

GED/Archivage (Sparkarchive, Quickplace, Cindoc), CMS (Magnolia) Domino, Websphere. VMWare architecture d’infra structure test de charges et de performances



Environnement technique

Routeur Cisco, couches tcp/ip, lan/wan



Mes compétences :

Direction d'équipe

Gestion budgétaire

Informatique

Management

Management transversal

Multi sites

Organisation

Pilotage

Pilotage de projets

Planification

Recrutements

Reporting

Reporting et suivi