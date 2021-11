Olivier BODINEAU

19 ans d'expérience au sein d'Alcatel-Lucent en charge des ventes de services (Consulting, Intégration, Outsourcing) dont 6 ans sur l'Europe de l'Ouest (France, Belgique, UK, Espagne), 4 ans en Europe de l'Est (dont 3 ans basé en Russie et 1 an en Bulgarie) et 3 ans sur l'Afrique (dont 1 an en Afrique du Sud)

De Janvier 2016 à Juin 219, en charge des ventes Managed Services chez Nokia sur l'Europe. Depuis Juin 2019, en charge globale des ventes Managed Services sur technologies Nokia.



Mes compétences :

Vente

Outsourcing

Télécommunications

Informatique

Téléphonie mobile

Management

Business development

Information Technology