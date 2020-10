Bénéficiant d'une solide expérience au service de l'industrie, principalement en prestation pharmaceutique, j'ai eu nombre d'opportunités de me remettre en cause, de me challenger et de progresser, en créant, par exemple, une filiale en Polynésie, ou en prenant la Direction d'une Agence de Visite Médicale sur l'Océan Indien....



Du recrutement à la formation métier et/ou produits, de la stratégie au budget, du plan d'action commercial et marketing, en passant par le management et les relations sociales, j'ai ainsi construit un savoir-faire très polyvalent, qui m'a permis de prendre la Direction en 2016 de la BU DOM TOM du leader européen de la phytothérapie.

Je suis alors passé de l'autre cote du miroir, et ai ainsi découvert et apprécié une même profession selon les 2 points de vue, client et fournisseur.



Cette expérience, commerciale, marketing et stratégique, je souhaite aujourd'hui en faire profiter un acteur du secteur pharmaceutique, ou l'extrapoler à un autre domaine économique.



Pour cette raison, j'ai entrepris de consolider mon savoir-faire via une formation MBA de Manager d'Unité Opérationnel, et proposer ainsi à mon prochain employeur de l'expérience, mais également du savoir-faire à jour, notamment digital, pour diriger une unité, un secteur.



N'hésitez pas à me contacter, la vie est faite d'opportunités....ici ou ailleurs....

Très belle journée,

Arnaud DUMONT

