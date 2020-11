Arnaud ETIENNE

Homme de terrain, passionné par mon métier, j'ai toujours su mettre mon savoir faire et mes qualités au service de ce métier afin de pouvoir donner au maximum une satisfaction client et afin évoluer dans un domaine qui me tient à cœur, lHôtellerie restauration !



Nous nous devons de mettre tout en œuvre pour satisfaire le client, dans un domaine de service, de communication, de relationnel, quelque soit la clientèle le service client et la satisfaction sont des maître mots.



Le but pour moi dans ce métier, est de donner le temps d'un repas, d'une pause déjeuner, un moment de détente et de convivialité.



De part mon parcours professionnel, dont j'ai débuté à l'âge de 16 ans, mon goût pour les responsabilités s'est très vite fait sentir. Chef de cuisine d'une brigade de 15-18 personnes à 21 ans en restauration commerciale, fût le début de l'ascension pour moi en matière de management, aussi très enrichissant, ainsi pour monter jusqu'à un poste cadre responsable restauration, dernier poste occupé !



Actuellement chef d'entreprise co-gérant d'un bar-brasserie avec une capacité de 65 couverts en intérieur et + de 80 en extérieur, terrasse bois et terrasse pelouse, pleinement épanoui dans ce nouveau challenge.



Nhésitez pas à me contacter pour plus de détails sur mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Déterminé

Gestionnaire

Manager

RIGOUREUX