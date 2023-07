Arnaud FORTIER

Etudiant à L'IAE de Tours, je suis passionné par le monde de lentreprenariat.

J'ai co-fondé la Start-Up Eco-Récup en Octobre 2019. Ma société avait pour but de participer à la réduction des déchets informatiques au sein des entreprises. Une entreprise change en moyenne son parc informatique tous les 5 ans. Que devient-il ? Il part simplement en destruction Que faire ? Eco-Récup intervenait pour récupérer et revaloriser ses déchets informatiques. Nous les réparions si nécessaires puis nous les blanchissions de toutes données (conformité RGPD) afin que ces anciens déchets soient réinsérés sur le marché secondaire.

Cette entreprise est née de mon désir profond dêtre acteur du changement de notre société, mais aussi lenvie de relever de nouveaux défis.

En outre, suite à mon alternance à la Chambre de Métiers et de lArtisanat de Tours en tant que conseiller en transmission dentreprises (acquisitions/cessions de fonds de commerce/parts sociales) j'ai souhaitai parfaire mes connaissances en restant dans cette structure en CDI.

Mes diverses expériences mont apprises à me fixer des objectifs parfois inatteignables me permettant de me surpasser.



Mes compétences :

Persévérance

Aisance relationelle

Proactivité

Travail en équipe