Arnaud GOUVERNEUR (ECODEEP - DEEPLY ECO FRIENDLY SAS)

Nappes et chemins de table en rouleau, serviettes, lingettes corporelle s et de surface, masques, essuyages en bobine, couches bébés/adultes, protections féminines en non tissé de lin et vaisselle à usage unique 100% végétal, 100% compostable.

Le lin vient du Nord de la France ! Enfin des produits éco-conçus !



Mes compétences :

Responsabilité sociétale des entreprises

Apporteur d'affaires en solutions éco-sociétales (www.ecodeep.fr - www.mongobeletenlin.fr - www.vdic.eu Management- www.laboutiqueducoin.com - www.demos-voyages.com)