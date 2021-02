Arnaud GUILBERT

Je suis une personne motivée, dynamique et courageuse, prête à relever des défis. Je n'ai pas peur de cumuler des emplois afin de m'enrichir professionnellement. J'aime découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles méthodes de travail et des nouvelles expériences humaines. Je suis une personne en soif de culture et d'expériences de vie. Mes études de psychologie m'ont permis de découvrir une vraie vocation pour les relations humaines ce qui m'a permis de m'épanouir dans divers milieux professionnels. Mais afin de mieux appréhender l'homme dans sa complexité, il me paraît important de travailler dans différentes structures, différents domaines, afin d'acquérir suffisamment d'expériences et de recul pour être préparé au mieux à la rencontre de l'homme dans sa diversité, aussi bien culturel que professionnel.