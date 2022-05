Mickael JAQUA

DAWAN est un centre de formations spécialisé en informatique et bureautique. Créé à Nantes en mars 2000, DAWAN poursuit son développement pour s'implanter dans les plus grandes villes françaises.



Avec le temps, nous avons construit un catalogue de plus de 600 formations. L'ensemble des programmes ont été créés par notre équipe de formateurs internes avec parfois l'aide d'intervenants externes experts sur des thématiques très techniques.

Parmi les formations que nous assurons le plus fréquemment, nous citerons celles des rubriques Web, PAO, PHP, Java/JEE, .NET, Linux, Windows Server, la virtualisation, la bureautique, le E-Marketing et bien entendu l'Open Source qui est l'une de nos spécialités depuis la création de l'entreprise.



Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans le meilleur des cadres, avec les meilleurs contenus, les meilleurs formateurs, des supports constamment renouvelés et une démarche commerciale résolument innovante.



Transmettre l'envie d'apprendre, de comprendre, de progresser, de partager est ce qui nous motive chaque jour pour améliorer sans cesse l'entreprise, le travail de nos équipes et la satisfaction de nos clients.



Un besoin, une explication, une formation ? nous sommes à votre service !





