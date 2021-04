Arnaud LE GOFF

Chef de Projet Technique / Expert réseau comptant plus de +15 ans dexpérience dans laccompagnement des entreprises, plus particulièrement sur les produits Cisco et HP.

Je suis à l'écoute du marché dans le domaine de l'informatique.

Ma recherche géographique est sur la région Bretagne.



Mes compétences :

IP

Nexus

Arkoon

Audit

Dcnm

Cisco

Ospf

Sdwan

Comware

Border Gateway Protocol

Meraki

H3c

Nortel

HP