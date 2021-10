Arnaud MAURISSET

Management d'équipes pluridisciplinaires. Accompagnement au changement. Diagnostic de la performance industrielle: optimisation des process sur les critères: Qualité, Coût, Délai.

HOSHIN KANRI: déploiement de l'amélioration continue à tous les niveaux de l'entreprise.

Coaching de managers, formation des personnels et pilotes de projets d'amélioration continue.

Gestion des axes d’amélioration, élaboration et suivi des plans qualité et des plans de qualification de process.

Interventions sur le terrain avec les opérationnels: animation de réunions, suivi, support technique.



AMÉLIORATION CONTINUE:

Gestion de projets Lean & Flow Manufacturing en production: process de fabrication, d’assemblage,…Mise en place de chantiers KAIZEN et utilisation de différents outils d’amélioration continue: 5S, SMED, PDCA, VSM, TPM, Kanban, Standard work, Poka Yoke…

Réimplantation d’atelier de production et mise en place de flux tirés (One pièce flow)

Développement du management visuel: panneaux de suivi (objectifs; réalisé; gestion de kanbans).

Mise en place de la méthode Lean Office dans les services administratifs.

Pratique MARP: AMDEC, 8D, 5 Pourquoi, QQOQCCP, Ishikawa…



QUALITÉ:

Management par la qualité totale et l'optimisation des coûts (COQ).

Gestion des axes d’amélioration et des réclamations internes/externes.

Audits externes (fournisseurs) et internes (process et produits).

Suivi de la métrologie ECME

Contrôle réception ; Autocontrôles en production ; Contrôle final (libération des lots et séries).



ERGONOMIE ENVIRONNEMENT:

Ergonomie des postes de travail; Amélioration des postes de travail et de la sécurité des personnels.

Réduction de l'impact environnemental: Groupes de travail sur l'énergie, les déchets ...

les Pilote « Opération “ADEME -10 % déchets”: réduction des rebuts de production et des coûts associés.

Expérimentateur Développement Durable SD21000: projet avec l’AFNOR et la CRCI de Rouen.

Intervenant conseil pour le CHSCT.



Mes compétences :

Amélioration continue

Kaizen

Hoshin

TPS

Total Quality Management

Lean Office

Lean Manufacturing

5S

Sécurité au travail

Développement durable