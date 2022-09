Arnaud MOINARD

- Conception de sites web et apps mobiles

- Certifie PSPO Scrum.org

- Coaching & encadrement d'equipes

- Conseil et accompagnement dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques AMOA et agiles

- Expertise BA & UX



Mes competences :

- Cadrage projets, diagnostic, chiffrage

- Analyser l'existant

- Animer des ateliers de conception

- Collecter et prioriser les besoins, gerer un backlog

- Formaliser des besoins et produire la documentation fonctionnelle (user stories, specifications)

- Modeliser des processus et des donnees (UML, Merise)

- Animer des rituels Scrum

- Préparer et animer une formation

- Animer un groupe, coordonner et federer

- Manager une equipe

- Prototypage UX