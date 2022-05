Stéphanie AMBROISE

Pendant 7 ans en agence de communication, j'ai géré de nombreux projets principalement digitaux et audiovisuels (courts métrages, interviews, vidéos pour le web, vidéos interactives...), mais aussi événementiels et print. J'ai pu développer mon expertise sur différents thèmes et problématiques de projets innovants, dans des délais et budgets très restreints.

Aujourd’hui je suis directrice des projets digitaux au sein de l'agence HOPENING, agence spécialisée dans la mobilisation et la collecte de fond. J'y coordonne les chefs de projets sur la production digitale et améliore les process de production. Ce poste me permet donc de mettre à profit mes compétences au service de projets passionnants et qui transforment les sociétés.



Mes principales qualités sont ma forte capacité d'adaptation, mon implication et ma rigueur, un excellent relationnel et mon autonomie.



Mes compétences :

Artiste

Chef de produit

Communication

Facebook

Innovation

Manager

Marketing

Médias

Microsoft Technologies

Motivation

Musique

Nouvelles technologies

Presse

réseaux sociaux

Sociable

Stratégie

Stratégie marketing

Stratégie Marketing Communication

Twitter

Web

Gestion de projet

Publicité