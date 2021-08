Arnaud NEMATCHOUA

A lécoute, polyvalent et fort dune expérience variée dans le domaine de la gestion de production/Organisation et Méthodes Logistiques, jai pu enrichir, développer des compétences en ordonnancement, planification et gestion de stock/ Flux notamment. Rigoureux et méthodique, jaime travailler en équipe.



Je désire intégrer une structure dynamique afin de m'investir, apporter mon savoir-faire et être un acteur majeur dans son programme de développement. Ceci en acquérant des compétences métiers qui me permettraient de grandir et m'enrichir professionnellement.