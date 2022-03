Arnaud PARIS

Commercial expert en protection incendie (extincteur, plans de sécurité, désenfumage, BAES, formation, signalétique de sécurité....),, je suis passé par la filliaire technique puis technico commercial avant de prendre des fonctions de commercial géographique puis de commercial Grand Compte Régional. Dans la profession depuis septembre 1994, j'ai acquis des compétences et une assurance me permettant de conseiller mes clients avec un maximum de professionnalisme.





Mes compétences :

Dynamique commerciale

Expérience technique et commerciale en matière de protection incendie

Technique

Commercial