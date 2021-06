Arnaud PERRIER

Titulaire d’un 3ème cycle en Management de Projet suite à des études supérieures de commerce, j’ai intégré le monde du conseil chez Coteba Conseil (cabinet spécialisé en management de projet pour de nombreux grands comptes des secteurs bancaires, public et des télécoms).



Au bout de deux années passées sur des missions stratégiques, j’ai pu intégrer un nouveau cabinet souhaitant développer son pôle management de projet appliqué aux systèmes d’information. Cette nouvelle expérience chez Algoé m’a fait découvrir le secteur para-public avec une mission d’envergure au siège de la RATP pour la refonte du système d’information des ressources humaines.



J’ai souhaité par la suite me rapprocher de Toulouse et profiter de cette nouvelle opportunité pour compléter mon expérience professionnelle et humaine. J’ai donc intégré une entreprise leader sur son marché en tant que chef de projets en systèmes d’information pour manager les projets internes d’amélioration du Système d’Information et de gestion Client. Cette mission stratégique m'a donné l’occasion d’être confronté à l’organisation interne d’une entreprise et de mieux comprendre ses enjeux politiques et stratégiques auxquels nous ne sommes pas toujours confrontés lors de missions de conseil.

aujourd'hui, je participe à un nouveau projet stratégique de l'entreprise.



Mes compétences :

gestion de projets AMOA

conduite du changement

Gestion de projet