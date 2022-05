Nicolas HALUZAK

Directeur Financier

Diplômé de l'Expertise Comptable



COMPETENCES CLES

- Expertise métier : gestion comptable / financière, comptes sociaux et consolidés (IFRS), gestion de trésorerie (quotidienne et prévisionnelle), tableau des flux de trésorerie, contrôle interne, budget/business plan, évaluation et valorisation, fusions et acquisitions

- Management : forte expérience de management d’équipes centralisées et décentralisées (plus de 50 personnes), optimisation des organisations, recrutement, détection de talents, capacité à faire évoluer les collaborateurs

- Relations tiers : commissaires aux comptes, contrôleurs fiscaux, banques, avocats, notaires, clients, fournisseurs, cabinets de conseils…

- Performance : amélioration des processus comptables et financiers, réduction des délais de clôture, optimisation des organisations et des systèmes de pilotage, négociation des conditions bancaires et amélioration du cash

- Conduite du changement : gestion de projets, gestion d’un centre de services partagés, intégration de nouvelles filiales, intégration de nouveaux systèmes d’informations et de nouveaux processus





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Leadership

Trésorerie

Consolidation

Management d'équipe

Audit

Finance d'entreprises

Comptabilité