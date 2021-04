Plus de 12 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du tourisme. En Espagne, en France et aux Etats-Unis, j'ai acquis une expérience de terrain et une bonne connaissance de la clientèle internationale. Je suis très intéressé par les nouvelles tendances du tourisme et plus largement du marketing territorial. Passionné par les langues, je suis trilingue en francais, anglais, espagnol et parle couramment l'allemand et le catalan.