Arnaud PETITBON

Spécialisé en gestion de projet digital en agence web après un parcours en business consulting, j'ai mis l'accent mis sur l'Expérience Utilisateur (CUX), la performance et les webanalytics, puis maintenant en digital project delivery.



PROFIL

> 8 ans dexpérience en marketing digital

> 10 dexpérience en cabinet de conseil : conseil en organisation, PMO, business analyst et assistance à maîtrise d'ouvrage

> Double diplômé en Master 2 en management (EDHEC Business School) et MBA spécialisé en marketing digital (Institut Léonard de Vinci)



A l'écoute de nouvelles opportunités, notamment travailler pour les projets de transformation digitale et stratégique de grandes marques.

Je ne souhaite pas rejoindre : cabinets de conseil, SSII, ESN, agences.



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

PMO

Gestion de projets

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Gestion

Tableau de bord

Développement

Communication

Coordination

Organisation

International

Relationnel

Audit interne

Adaptabilité