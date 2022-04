Jonathan JOURNIAC

Missions de :



- benchmarks, audits sémio-linguistiques ;

- prise en charge éditoriale de sites Internet, gestion de projets ;

- community management (e-réputation) ;

- e-marketing ;

- rédaction ;

- correction ;

- gestion de communautés ;

- conception de documents (courriers, présentations Powerpoint...) ;

- synthèses et transcriptions.



Autres compétences :



- connaissance du code typographique ;

- anglais courant, bon niveau oral et écrit en espagnol, italien pas pratiqué depuis des années ;

- maîtrise du Pack Office, Filemaker Pro, Hootsuite, Radian 6, environnements Mac et PC ;

- notions d'Adobe Photoshop, Adobe Indesign, code HTML.



Mes compétences :

Anglais

Art

attaché de presse

Communication

Culture

Développement durable

Études qualitatives

International

Presse

Rédacteur

Rédaction

réseaux sociaux

Santé

Secrétaire de rédaction

Sémiologie

SMO