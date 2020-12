Arnaud RUBIO

Chef de projet motivé et dynamique ayant déjà géré plusieurs projets diverses et varés autant en terme de domaine fonctionnel (télécom, bancaire risque et contrôle de gestion, logistique) qu'en terme de domaine technique (oracle, unix, BO, informatica)..

La plupart de mes projets ont porté sur la mise en place complète de la chaine décisionnelle depuis l'alimentation, le stockage et la manipulation de données jusqu'au reporting client.

Je gère actuellement une équipe de 4 personnes avec un forfait externaliseé.

La rigueur, l'esprit de synthèse, l'anticipation et le management sont mes atous.