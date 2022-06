Arnaud SÉNAT

Ingénieur calcul et études mécaniques junior dynamique, je cherche à m'intégrer dans un projet et une équipe innovants, proactifs et au sein desquels relever des défis techniques.



Dans l'ingénierie produit, je peux m'inscrire dans un processus complet de dimensionnement d'une pièce ou d'une structure : résistance sous chargement, analyse en flambement, analyse vibratoire, endommagement, fissuration , fatigue, interaction fluide structure. Cela implique l'utilisation de méthodes RDM, FEM, comportement mécanique, analyses statiques et dynamiques, linéaires et non linéaires mais aussi l'écriture de codes (Fortran, C, Python, Matlab/Scilab).

La polyvalence de ma formation me permet d'appréhender divers matériaux : métaux, stratifiés, composites, bétons, hyper-élastiques, visqueux.

Je ne reste pas pour autant limité au bureau d'étude calcul en pouvant prendre part à des activités de R&D, de pré-dimensionnement, d'essais, de production, … partout ou des compétences en mécanique et en modélisation et simulation numérique sont nécessaires.



Au delà de l'aspect technique, le secteur d'activité est le cœur de ma motivation : j'accorde beaucoup d'importance au projet globale dans lequel s'inscrit ma part de travail, sa réussite, sa fonctionnalité et les améliorations qu'il a pu apporter. Je porte un intérêt tout particulier au domaine de la mobilité – transport de biens et de personnes – à travers les secteurs aéronautique, naval, ferroviaire et automobile, et au domaine de l'énergie à travers les secteurs offshore, oil&gas et les EMR (éolien, hydrolien, énergie de houle, …). Je suis également très intéressé par le secteur nautique et les performances des voiliers dans un cadre compétitif. Enfin l'aménagement du territoire, l'infrastructure et les ouvrages d'art retiennent également mon attention.



Mobile sur toute la France mais aussi vers l'étranger, n'hésitez pas à me faire part d'opportunités qui pourraient me correspondre.



Mes compétences :

RDM

Nastran

Matlab

CATIA

C

Cosmos

Microsoft Office

Méthode des éléments finis

Simulation numérique

Cesar LCPC

Modèle multiparticulaire de matériaux multicouche

Matériaux composites

Mathematica

LaTeX

Analyse statistique

Scilab

Fortran

Cracking

Python

Dynamique des structures

Fatigue analysis

Buckling

Adina

Freefem ++

Abaqus