Arnaud SURPAS

Directeur général "tout-terrain" du secteur industriel B2B, qui a géré de la croissance et des restructurations. Homme de réflexion et d’action, j’ai plaisir à travailler en équipe, à avoir de l’impact, et à prendre des risques mesurés. J'apporte toute ma valeur sur des enjeux de repositionnement, d’internationalisation ou d’amélioration de la performance.



Mes compétences :

Directeur général

Management international

Management

Build up

Industrie

Direction de projet

Intégration

Négociation

Business development

Gestion des opérations

Stratégie

Fusions acquisitions

Due Diligence

Conduite du changement