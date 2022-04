Arnaud SYOËN

Présentation :

En poste depuis 5 ans chez DTZ Consulting, j'ai eu l'occasion de travailler sur des types de missions complémentaires pour le compte de divers acteurs de l'aménagement et de l'immobilier (collectivités territoriales, investisseurs privés, grands propriétaires fonciers, etc.) :

- Programmation urbaine et économique,

- Valorisation foncière,

- Développement et montage de projet (sourcing, conseil opérationnel, montage administratif, etc.).



Spécialités :

*Immobilier (bureau, logistique, commerce, hôtellerie) :

-Étude de marché,

-Développement,

-DCF,

-Montage de projet (y compris PPP - modélisation de recettes annexes immobilières),

-Immobilier sportif.



*Urbanisme :

-Programmation,

-Urbanisme opérationnel.



*Développement économique :

-Diagnostic territorial,

-Analyse économique,

-Étude de filière.



Expériences :

-Projet urbain (Lac de Tunis - 300 ha) : étude de marché et programmation immobilière (mixte - bureaux, logements, commerces),



-Positionnement d'actifs immobiliers (La Défense, Boulogne-Billancourt) : étude de marché, analyse des moteurs de la demande, définition d'utilisateurs cibles, réflexion sur les supports de communication,



-Montage PPP (Sud de la France): étude de marché, positionnement d'activités immobilières commerciales dans le cadre d'un montage PPP pour un centre des congrès,



-Reconversion de friches militaires (Montpellier, Châteauroux, Reims, Cambrai, Sourdun, etc.) : diagnostic territorial, analyse filière, études d'opportunité et recherche d'investisseurs,



-Projet d'immobiliers sportifs (Lyon, région parisienne) : analyse de la demande, positionnement des actifs immobiliers complémentaires à un projet de stade de 80 000 places.