Arnaud THIOLLIER

Consultant AMOA / Chef de projet MOA-MOE



Depuis plus de 15 ans chef de projet dans l'organisation des SI, en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'oeuvre, j'ai mené différents projets dans les domaines du PLM, du web ou du travail collaboratif. Mais aussi plus d'un an dans le domaine des ENR (éolien & photovoltaique).



Je reste ouvert aux opportunités idéalement dans une entreprise de la région nantaise.



Systèmes d'informations - Web - Outils de travail collaboratif - SGDT - PDM - PLM - CAO





Mes compétences :

AMOA

CAO

CFAO

Chef de projet

Cms

Consultant informatique

ERP

Informatique

MOE

OTC

PDM

PLM

Systèmes d'Informations

travail collaboratif

Web