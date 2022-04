Arnaud THULIE

Géographe de formation spécialisé en Géomatique, j'ai une très bonne connaissance des thématiques liées à l'information géographique



Mon expérience professionnelle est basée sur sept années en bureaux d'études et une forte implication au sein de services SIG en Collectivité Territoriale.



Opérationnel dans la mise en oeuvre de projets SIG, mes thématiques de travail concernent l'écologie et l'environnement. Mes approches de prédilection sont la formalisation des concepts et méthodes de l'Écologie du Paysage, l'évaluation de la fonctionnalité écologique des milieux à travers l'algèbre cartographique, les techniques de géographie quantitative et la modélisation spatiale..



Dans un contexte marqué de mutualisation de l‘information en mer et sur le littoral, et dans une logique de coopération, d’organisation transversale et de complémentarité, je suis actuellement chargé de la mise en œuvre technique et de l'animation du centre de ressources du Réseau d'Observation du Littoral Normand et Picard à l'échelle de 3 façades littorales régionales, projet porté par les Régions Picardie, Haute et Basse-Normandie et le Conservatoire du Littoral.



Mes compétences :

Joomla 2.5

ArcGIS Server

SIG

Géomatique

Cartographie

Modélisation

Écologie fonctionnelle

Modélisation 3d