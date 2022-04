Arnaud TONNET

Expérience significative en audit auprès d'une clientèle diversifiée (groupes internationaux, groupes cotés, groupes familiaux,....) dans l'Industrie et les Services (Telecom, IT, Pharma, Industrie, Commodities......) en France et en Angleterre pour le compte de Deloitte France et Deloitte UK (expatriation de 2 ans en 2006-2007).



Réalisation d'audits légaux et contractuels, d'interventions spécifiques (IT audit, Tax compliance, risk analysis,....) et d'interventions en Transactions Services (Due diligences, VDD...)



Responsabilités internes au sein du cabinet, notamment relatives à la gestion des ressources humaines (recrutement, formation,...) et au développement commercial (targeting, actions marketing, business development...)





More than 10 years experience in audit for various entities (International group, Listed entities, Private group....) in Industry and services sectors (Manufacturing, Telecommunication, Pharma, Consulting, IT...) in France and in United Kingdom for Deloitte France & Deloitte UK.



In charge of a diversified portfolio of clients, providing legal & contractual audit, including coordination of audit related services (Consulting, Risk services...) and Transactions Services (due diligences, VDD....)



Various internal responsibilities relating to Human Resources (recruitment, training) and Business Development (prospect targeting, marketing...)



Mes compétences :

Audit

IFRS

Transactions Services