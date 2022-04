Emmanuel REYNAUD

J'ai 36 ans, 2 enfants, une épouse merveilleuse.



Après une expérience géniale chez Renault aux Achats (de la stratégie avec Nissan, au projet Clio III puis au management des directions d'achats locales), je suis devenu associé de Cisdec, http://www.cisdec.com ,spécialiste en vidéosurveillance professionnelle, performante et légale, sur réseau IP.



Je suis Directeur Commercial, en charge de transformer une entreprise d'experts techniques chevronnés en une société à croissance rentable, tout en gardant son expertise reconnue et sa qualité de service (80% de clients venus sur recommandation tout de même !).

Nous sommes reconnus maintenant certifiés et reconnus comme experts par les leaders du marché (Sony, Panasonic, Axis, Mobotix, Honeywell...).



CISDEC s'agrandit d'ailleurs pour mieux vous servir (Showroom professionnel de démonstration au 302 rue de Charenton, 75012). Contactez-nous au 01 46 28 01 89.



http://www.cisdec.com , le futur de votre vidéosurveillance.



Mes compétences :

HTTP

Japonais

Management

Vidéosurveillance

Vidéosurveillance IP