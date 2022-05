Bonjour,



Je vous invite à visiter mon profil LinkedIn: http://fr.linkedin.com/pub/nicolas-hess/b/b75/a93/



Avec 18 ans d'ancienneté dans le secteur de la sûreté, je me suis toujours intéressé aux solutions à forte valeur ajoutée technologique.

J'ai eu le plaisir dans mon parcours professionnel de travailler pour des grands fabricants et éditeurs de logiciels du secteur de la sûreté comme PELCO, FLIR , NICE et QOGNIFY.

Aujourd'hui, chez Hikvision, leader mondial, je souhaite apporter à mes clients non seulement des technologies à forte valeur ajoutée mais également une expertise dans l'intégration des NTIC au sein dans leur environnement de sureté.



Passionné, je suis toujours à l'écoute de mes clients et prêt à trouver la solution la plus adaptée pour chacune de leurs applications.



Ecoute, disponibilité, service, conseil et innovation sont mes maîtres mots.



Mes compétences :

CCTV

Commercial

Infrarouge

Ingénieur Commercial

Sécurité

Technico commercial

Télécommunications

VDI

Video

videoprotection

Vidéosurveillance

Business development

Développement commercial

Marketing

IP