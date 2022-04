Arnaud TRAGIN

Secteur : Conseil

Meotec est un cabinet de conseil en management qui intervient sur 3 offres :



Le Management de la Performance et des achats(Balanced Scorecard, achats projets, achats famille, planification & cost control...),



Le Management de Projets (PMO, AMoA, MOE, RAO, PRA, PCA...), et



Le management de l'Externalisation (nous accompagnons nos clients dans leur projets d'externalisation dans les pays low-costs, sourcing, contract management, SLA, AQF, BPO, DRP, M&A...).



Nous accompagnons nos clients depuis la définition de leur stratégie jusqu'à sa mise en oeuvre opérationnelle.



le chiffre d'affaires de Meotec s'élève en 2012 à 12 millions d'euros (multiplié par 10 en 5 ans) et l'effectif a dépassé 120 personnes.

Meotec intervient en conseil, en assistance technique ou au forfait sur les thèmes suivant :





Achats projets, programmes et commodités (RFI, RFQ, RFP, LCC)



Sourcing, évaluation, qualification et pilotage de sous traitants off shore (NTIC, Manufacturing, Services)



Plannification de projet et cost control (Primavera), commisionning



Balanced Scorecard, élaboration de tableaux de bords stratégiques



Management de projet (on shore et off shore)



Assistance à Maîtrise d'Oeuvre et d'Ouvrage, Architecture



Poject Management Office, Bid management, Réponses à Appel d'Offres



Transferts de site industriels, move management

Localisation : Boulogne Billancourt - France



Mes compétences :

Achats

AMOA

Balanced Scorecard

Cost control

Management

Management achats

MOE

Planification

PMO

Scorecard