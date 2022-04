Arnaud ULIAN

Au sein d'EDF R&D, Chef du Département MIRE (Mesures et systèmes d'Information pour les Réseaux Electriques) composé d'une centaine de personnes (90 ingénieurs, 5 techniciens, 5 doctorants, 20 stagiaires) travaillant sur l'ensemble des domaines des Réseaux Electriques Intelligents (Qualité de l'électricité, Développement et automatisation avancée des réseaux, Fiabilité, résilience et sûreté de fonctionnement, Comptage communicant, Télécommunication, Systèmes d'Information, Ingénierie dirigée par les modèles et les Use Cases, co-simulation numérique des Smart Grids) pour les entités du Groupe EDF (ERDF, EDF Commerce, SEI, CIST, Dalkia, ...).



Convenor de l'IEC TC8/WG6 - Generic Smart Grid Requirements.(IEC 62913)



Mes compétences :

Electrotechnique

Smart Grid

Système d'information

Management