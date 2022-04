Arnaud Vallat est adjoint à la Direction des Ressources Humaines du CHUV, il est responsable de projets d’informatisation des processus RH. Titulaire d’un Master en Gestion Hospitalière et diplômé de l’IDHEAP, il a commencé au CHUV en qualité de chef de projet SIRH (Système d’Information RH). Passionné d’organisation et de relations humaines, il a rapidement

compris l'importance de la conduite du changement en plus de l'implémentation technique. Il est également coach (www.vallatcoaching.com) et fondateur d'une association de développement du leadership par la prise de parole en public à Lausanne. (Expression Lausanne)



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Santé

Communication

Gestion de projet

Management

Formation