Arnaud VANDENDRIESCHE

Je suis diplômé Ingénieur civil en mécanique de la Faculté Polytechnique de Mons en Belgique.

Je m'y suis spécialisé en énergie : mécanique des fluides, thermique et machines et moteurs.



Depuis décembre 2007, j'ai intégré l'agence d'environnement TRANS-FAIRE et renforcé son pôle bâtiment.



J'y exerce plusieurs activités :



> Réalisation d'étude thermique à l'échelle de bâtiments, d'ensemble de logements et de ZAC/Ecoquartier : définition des besoins, analyse des filières énergétiques disponibles, impacts environnementaux, coût d'investissement, coût de fonctionnement et analyse comparative de scénarios énergétiques.



> Simulations thermiques dynamiques, préconisations architecturales, optimisation énergétique du bâtiment.



> Rédaction de programmes environnementaux, cahier des charges énergétiques pour des opérations de construction.



> Assistance à la conception, réalisation et exploitation de bâtiments HQE et/ou BBC (bureaux, piscines, crèches, écoles, médiathèque...)



> Suivi de chantiers à faible impact environnemental.



> Diagnostic environnemental : analyse de site, étude des atouts contraintes, suivi de mise en œuvre sur chantier.



> Mise en place d'une procédure énergie en parallèle d'une procédure ISO 14001 pour des aménageurs du territoire.



Ma formation et mon métier m'ont permis d'acquérir :



> Des connaissances en technique du bâtiment : modes constructifs, thermique du bâtiment, confort des utilisateurs, matériaux innovants, gestion de chantier...



> Une maitrise des référentiels et règlementations environnementaux : HQE, H&E, BBC Effinergie, RT 2005, RT 2012, Etudes des approvisionnements en énergie...



> Une maitrise de plusieurs outils informatiques : ClimaWin (calcul règlementaire), Comfie+Pléiades TRNSYS (simulation thermique dynamique), TecSol, Archelios, Dialux, AutoCad, Sketchup, Fluent (mécanique des fluides numériques), Matlab, SolidEdge, DesignCad, Microsoft Office, LaTeX, OpenOffice, Gimp, Inkscape,



> Des capacités de communication : rédactions, présentations orales, dispenses de formations HQE, production de cartes, de graphiques et de schémas explicatifs.



Ces connaissances sont sans cesse enrichies par ma curiosité, mon esprit d'innovation et mes facilités d'adaptation.



Mes compétences :

Chef de projet

Energéticien

Energie

Environnement

Gestion de projet

HQE

Mécanique

Thermicien

AutoCAD

Ingénierie

Management

Thermique