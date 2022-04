Arnaud VERDIER

Passionné de mécanique et de restauration de véhicules anciens, c'est naturellement que je choisis mon métier dans la maintenance des outils de production, roulants ou non.

Le service national effectué en compagnie d'incendie chez les Pompiers de Paris me donne le gout pour ce métier dynamique. J'y passe 10 ans, dont 8 dans les services techniques (maintenance des engins), en qualité de technicien puis chef d'atelier.

Désirant progresser différemment, je reprends mes études pour obtenir un diplôme d'ingénieur CESI en alternance avec un poste de chef de projet chez les pompiers pendant 2 ans.



Quittant la vie militaire, je suis recruté en 2006 au sein du groupe EUROPE SERVICES GROUPE Environnement , acteur local de la propreté urbaine et de la collecte d’ordures ménagères, je suis chargé de créer de toutes pièces puis de diriger une filiale dédiée à la location-maintenance des véhicules industriels utilisés par les autres filiales du groupe. La création d’EUROPE SERVICES MAINTENANCE entend la construction des bâtiments, le recrutement et le management des équipes (encadrement, mécaniciens, dépanneurs…), la gestion financière de l’entreprise et le respect des objectifs annuels, les stratégies de maintenance, d’achats, de sous-traitance…



2012, fort de mon expertise dans la gestion de parc d'engins spéciaux, avec de forts niveaux d'exigences en qualité, sécurité et disponibilité, je quitte ESM pour lancer mes activités dans le conseil et l'accompagnement.



Parallèlement à cela, 20 ans d'engagement fort dans la vie associative, une association éducative de 250 adhérents, que j'ai présidé durant 7 ans avec de nombreuses aventures et voyages.



Ces différentes expériences professionnelles sont agrémentées de fortes expériences humaines. La création d'équipes, leur recrutement, leur formation, le respect de leurs aspirations et la mobilisation autour d'un projet constituent l'esprit du management que je pratique aujourd'hui.



Mes motivations: le dynamisme et l'esprit d'équipe: découvrir, créer, mettre en place et innover, trouver des solutions originales et opérationnelles, avancer, se former et former des équipes, progresser ensemble, s'adapter sans cesse, rencontrer et échanger, prendre des conseils





Mes compétences :

MAINTENANCE

FORMATION