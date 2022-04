Arnaud VERGNES

Diplômé en TS Réseau et Télécommunications d'Entreprise (BAC+2) je suis en recherche active pour un poste d'administration système et réseaux.



Avec une expérience de + de 10 ans dans le support N1/N2, l'exploitation et Administration Système, je suis actuellement à la recherche suite à un rapprochement familiale, d'un poste d'administrateur système et/ou réseaux sur la région de Montpellier.



Force de proposition, optimiste et investi ce sont les trois principales qualités qui me caractérisent.

Je reste à votre disponibilité, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Windows server

Linux avec plusieurs distributions

Réseaux d'entreprises

WEB

EasyVista

ITIL V3 Foundation

Cisco CCNA

HP Quality Center

Visual Basic .Net

Webmin

Bacula

C#

PhpMyAdmin

What's Up Gold

PHP

CSS

Active Directory

MySQL

Altiris

Univiewer

VMware ESX

Exchange 2007

DNS

DHCP

NAT/PAT

Cisco

Veeam

Microsoft Windows Server

Apache CouchDB

Citrix Xen Server