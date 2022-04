Arnaud VIDAL

De formation juridique, mon parcours m'a conduit à mettre au service d'entreprises, de Notaires et de différents groupes financier mes connaissances juridico-financières et fiscales.

Mon expérience dans la banque de détails renforce ma ténacité face à une clientèle exigeante tout en recherchant l'adéquation entre le besoin client et les challenges commerciaux.



Ma formation et mes expériences m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences afin de prévenir, protéger et conseiller une clientèle patrimoniale haut de gamme.



- en droit de la famille (contrats de mariage, majeurs sous protection, patrimoine des familles recomposées),



- en droit des successions (anticipation de la fiscalité des successions, aménagement du patrimoine),



- en gestion immobilière (défiscalisation par l'investissement immobilier, copropriétée, autorisations d’urbanisme,création de structures sociales, promotion immobilière, location en meublé ),



- en gestion de patrimoine (fiscalité des placements financiers et de leurs supports, démembrement du droit de propriété, transmissions d'entreprises, stratégie de gestion de portefeuilles financiers...),



- ou encore soutenir dans la réalisation des formalités d’entreprises (statuts de sociétés, conseils en transmissions d'entreprises afin d'en limiter l'impact fiscal,).



Véritable animateur et développeur, ma pédagogie, mon sens du résultat font de moi un collaborateur et un manager, décidé, engagé et soucieux de la réussite et de la qualité du service client.



Mes compétences :

Assurance

Droit bancaire

Droit des contrats

Banque privée

Droit des affaires

Fiscalité

Assurance Vie

Droit

Défiscalisation

Immobilier

Finance

Produits bancaires